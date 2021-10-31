На севере Свердловской области похолодает до -23°С, а в Екатеринбурге - до -13°С

Начало ноября в Свердловской области ожидается холодным и снежным. Фото: Галина Соловьёва.

Начало ноября в Свердловской области ожидается холодным и снежным. На крайнем севере региона по ночам ожидается похолодание до -23°С, а в Екатеринбурге температура упадёт до -13°С.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 1 ноября столбики термометров будут показывать -1...+4°С, в горах - от -10°С до -5°С. Днём в тот же день ожидается +1...+6°С.

Ночью 2 и 3 ноября температура в отдельных районах будет разниться от -16°С до -6°С, а на севере - от -23°С до -19°С. Днём будет -2...-8°С, а на севере -13...-10°С. Все три дня ожидается слабый ветер 4-10 метров в секунду, местами снег и гололедица.

Первый день ноября в уральской столице пройдёт под плюсовыми температурами: +2...+4°С ночью и +4...+6°С днём. Но затем в Екатеринбурге резко похолодает до -8...-6°С ночью и -6...-4°С днём 2 ноября, а затем до -13...-11°С ночью и -5...-3°С днём. Ветер юго-восточный и юго-западный 4-10 метров в секунду. В понедельник и вторник пройдёт небольшой снегопад, ожидается гололедица.

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