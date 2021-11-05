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5 ноября 2021, 16:12

МЧС: в Свердловской области 6 ноября ожидается ветер до 20 м/с

Снег и машины

Ожидается мокрый снег и сильный ветер. Фото: Алексей Кунилов

МЧС по Свердловской области продлило предупреждение о непогоде. 6 ноября скорость ветра в порывах будет достигать 20 м/с, ожидаются мокрый снег и гололёдица.

МЧС напоминают, что в ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Находясь дома, закройте все форточки и окна, проверьте, чтобы они были надёжно закрыты.

Спасатели советуют отключить газ, электричество и водопровод. Возможно налипание мокрого снега на провода, которое может привести к нарушению энергоснабжения.

Если непогода застала вас на улице, стоит держаться подальше от лёгких построек, зданий, деревьев, линий электропередачи и рекламных щитов. Опасность в том числе представляет и кровля.

Автовладельцам советуют быть внимательными и не парковать машину вблизи деревьев и фасадов зданий. Лучший способ защиты автомобиля от последствий непогоды – крытая парковка. Не следует пользоваться автомобилем с летней резиной.

По данным Уральского Гидрометцентра, в ночь на субботу будет +1...-4ºС, а на воскресенье - +2...-3ºС. В светлое время суток в оба дня ожидается 0...+5ºС. Ветер западный, юго-западный с порывами до 18 м/с. 

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Областная газета Свердловской области

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