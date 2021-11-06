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6 ноября 2021, 13:07

В Свердловской области до 7 ноября продлили предупреждение о непогоде

Исторический сквер в снега

Ожидается мокрый снег и гололедица. Фото: Алексей Кунилов

МЧС по Свердловской области продлило предупреждение о непогоде. 7 ноября скорость ветра в порывах будет достигать 20 м/с, ожидаются мокрый снег и гололёдица.

Спасатели предупреждают, что завтра возможно налипание мокрого снега на провода. Это может привести к нарушению электроснабжения.

Также они просят в ветреную погоду находится подальше от лёгких построек, рекламных щитов и линий электропередач. Находясь ома, необходимо закрывать все форточки и окна, а также отключать газ и электричество.

Автовладельцам советуют быть внимательными и не парковать машину вблизи деревьев и фасадов зданий. Также они советуют не пользоваться машиной с летней резиной.

По данным Уральского Гидрометцентра, в ночь на субботу будет +1...-4ºС, а на воскресенье - +2...-3ºС. В светлое время суток в оба дня ожидается 0...+5ºС. Ветер западный, юго-западный с порывами до 18 м/с.

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Областная газета Свердловской области

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