В Свердловской области до 7 ноября продлили предупреждение о непогоде

Ожидается мокрый снег и гололедица. Фото: Алексей Кунилов

МЧС по Свердловской области продлило предупреждение о непогоде. 7 ноября скорость ветра в порывах будет достигать 20 м/с, ожидаются мокрый снег и гололёдица.

Спасатели предупреждают, что завтра возможно налипание мокрого снега на провода. Это может привести к нарушению электроснабжения.

Также они просят в ветреную погоду находится подальше от лёгких построек, рекламных щитов и линий электропередач. Находясь ома, необходимо закрывать все форточки и окна, а также отключать газ и электричество.

Автовладельцам советуют быть внимательными и не парковать машину вблизи деревьев и фасадов зданий. Также они советуют не пользоваться машиной с летней резиной.

По данным Уральского Гидрометцентра, в ночь на субботу будет +1...-4ºС, а на воскресенье - +2...-3ºС. В светлое время суток в оба дня ожидается 0...+5ºС. Ветер западный, юго-западный с порывами до 18 м/с.