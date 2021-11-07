Начало недели в Свердловской области будет тёплым, но к среде похолодает до -12°C

В некоторых частях региона будет выпадать снег. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области неделя начнётся с плюсовых температур днём. В среду ночью похолодает до -12°C.

В понедельник, 8 ноября, в области ожидается облачная с прояснениями погода ночью небольшие, местами умеренные осадки, днём местами мокрый снег с дождем. Также будет гололедица. В светлое время суток температура воздуха составит -1...+4 °C. Ночью температура опустится до -5 °C.

В столице Урала в понедельник облачно с прояснениями, днём без существенных осадков, ночью могут быть небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём воздух прогреется до +2...+4 °C, ночью до 0 °C.

Во вторник, 9 ноября, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, на территории региона будет облачно с прояснениями, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём температура достигнет 0...+5 °C, ночью до от +1 до -4 °C.

В Екатеринбург в этот день ожидается облачность с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбик термометра поднимется до +3...+5 °C, ночью опустится до -1 °C.

В среду, 10 ноября, в Свердловской области будет переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега. Днём температура воздух будет -4...+1 °C, на севере до -9°C. Ночью столбик термометра опустится до -6 °C, на севере до -12 °C.

В этот день в Екатеринбурге будет также переменная облачность, небольшой снег и мокрый снег. Днём температура воздуха составит -1...+1 °C, ночью до -3 °C.

Напомним, в Свердловской области 8 ноября скорость ветра будет достигать 20 м/с.