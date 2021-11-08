Екатеринбургский зоопарк закрыли для посетителей

Животные отдыхают от посетителей. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 8 ноября, жители и гости уральской столицы не смогут посетить городской зоопарк. Данное ограничение не связано с коронавирусом.

По информации пресс-службы зверинца, 8 ноября - санитарный день.

"Зоопарк для посетителей закрыт. Животные отдыхают", - говорится в сообщении.

В последующие дни посетителей ждут в будни до 19:00, в выходные до 20:00 (зимний режим актуален с сентября по май). Уточняется, что гражданам, достигшим 18 лет, на входе необходимо предъявить удостоверяющий личность документ и QR-код, подтверждающий возможность посещения.

Фото: Екатеринбургский зоопарк