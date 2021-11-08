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8 ноября 2021, 17:24

МЧС: в Свердловской области 9 ноября скорость ветра будет достигать 15 м/с

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В Екатеринбурге установилась осенняя погода. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области МЧС снова предупредило о непогоде. Скорость ветра 9 ноября при порывах будет достигать 15 м/с.

"Синоптики предупреждают Свердловчан о непогоде. 9 ноября на Среднем Урале ожидаются ветер с порывами до 15 м/с, мокрый снег и гололедица на дорогах", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели рекомендует жителям соблюдать меры безопасности в период непогоды.

По данным Уральского Гидрометцентра, во вторник, 9 ноября, на территории региона будет облачно с прояснениями, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём температура достигнет 0...+5 °C, ночью до от +1 до -4 °C.

В Екатеринбург в этот день будет облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбик термометра поднимется до +3...+5 °C, ночью опустится до -1 °C.

Напомним, предупреждение о непогоде объявлено уже в пятый раз. Ранее спасатели сообщали о ветре 5,6,7, и 8 ноября.

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Областная газета Свердловской области

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