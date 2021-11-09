В Екатеринбургском зоопарке медведи ушли в спячку

Гималайские медведи зимой впадают в спячку. Фото: Анна Митчина

В зоопарке Екатеринбурга медведи впали в спячку. Посетители не смогут их увидеть до весны.

Об этом сообщила директор зоопарка Светлана Прилепина. Сейчас в зверинце обитает два бурых медведя Ветка и Черныш, белокоготные – Карат и Чара, а также гималайские – Гай и Сойка. Они спят в благоустроенных берлогах.

Сезонная спячка у медведей характеризуется тем, что температура тела животного падает от 37° до примерно 31°C, частота дыхательных движений и общий уровень метаболизма снижаются. При беспокойстве сон легко и быстро может быть прерван. Неглубокая спячка также характерна для хищников умеренного пояса – енотов, енотовидных собак, барсуков.

Белая медведица Айна не впадает в спячку и переживает зиму в модуле временного содержания, потому что сейчас её вольер находится на реконструкции. Он состоит из трёх надежно закреплённых между собой металлических клеток, одна из которой оборудована под берлогу, вторая – совмещает место для отдыха на открытой площадке («веранда» с деревянным настилом) и место для приёма пищи, а третья – является местом для прогулок. В её временном доме есть система водоотведения, что позволяет ей принимать душ. Пол и стены модуля отделаны брусом из натурального дерева, а лежанка для сна покрыта сверху ещё и периной из соломы и еловых веток.

Сотрудники зоопарка переживали, что из-за тёплой погоды они могут задержаться с зимовкой, но они уснули даже чуть раньше. В прошлом году медведи ушли в спячку чуть позже, 13 ноября.