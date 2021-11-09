«Занесло в туризм»: пандемия вызвала всплеск интереса свердловских пенсионеров к походам и экскурсиям по Среднему Уралу

За девять лет существования участники турклуба «Каравелла» обошли многие значимые природные памятники Свердловской области. Фото: Из архива турклуба «Каравелла»

Прошло почти десять лет, как в Свердловской области начал развиваться социальный туризм, а в последние полтора года – особенно. Среди местных пенсионеров появляются целые сообщества активных туристов. К примеру, сегодня члены екатеринбургского туристического клуба для людей старшего возраста «Каравелла» отправились в однодневный поход от станции Таватуй до озера Черновское и пройдут 15 километров.

Экскурсии вживую и онлайн

Социальный туризм – одно из 15 направлений программы «Старшее поколение» по улучшению качества жизни людей пенсионного возраста в Свердловской области. Сегодня соцтуризм реализуется во многих комплексных центрах обслуживания населения (КЦСОН) столицы Среднего Урала и муниципалитетов. Так, например, в КЦСОН Ленинского района Екатеринбурга с 2013 года дважды в месяц проходят занятия по туризму в офлайн- и онлайн-формате.

– Социальный туризм, наверное, самое популярное направление в «Школе пожилого возраста», – говорит специалист по социальной работе КЦСОН Ленинского района Лилия Меркучева. – В него входят туристические соревнования, экскурсии в музеи и картинные галереи, поездки по достопримечательностям, пешие прогулки на природе, сплавы.

Кроме выездных мероприятий с 2019 года специалисты центра разрабатывают онлайн-уроки и видеоэкскурсии по туристическим местам Свердловской области, России и мира, например, созданы презентация про картины Лувра и видеоэкскурсия про исторические здания на улице Вайнера в Екатеринбурге. Когда в Свердловской области нет ограничений на проведение офлайн-занятий, эти видеоуроки показывают в самом КЦСОН.

– На занятиях мы обучаем разным туристическим навыкам, рассказываем всю вводную информацию о походе вплоть до выбора правильной одежды, – добавляет Лилия Меркучева. – Не каждый в силу возраста может найти эту информацию, а в 2020–2021 году это стало особенно актуально из-за коронавируса. Люди присылают свои отзывы после просмотра, и самое интересное, что дальше они делятся этой информацией со своими друзьями и знакомыми.

Особенно популярен социальный туризм в муниципалитетах Среднего Урала. В Асбесте, к примеру, около 120 человек посещают это направление, поэтому для такого большого потока желающих создали целых три отдельных клуба: «Горизонт», «Вокруг света» и «Следопыт».

– В каждом клубе занятия проходят два раза в месяц, – комментирует специалист по социальной работе КЦСОН Асбеста Ольга Землянова. – Чаще всего мы посещаем выставки, проводим экскурсии по достопримечательностям нашего города и Свердловской области. А ещё несколько раз в году мы ухаживаем за природными родниками в Асбесте и ближайших посёлках.

Ежегодно в Свердловской области проводят городские и региональные туристические слёты среди клубов для граждан старшего возраста со всех муниципалитетов. Это обучающие тренинги, где участники демонстрируют все этапы туристической подготовки, а также творческие номера.

– На турслёте мы стреляли из пневматического ружья, бегали с мячом, ставили палатки, разбивали огонь, – рассказывает участница слёта в Асбесте Нина Южакова. – Соревнуются все клубы, не только туристические, но и творческие коллективы. Мы друг друга приветствуем, готовим девизы, речёвки. Это так зрелищно, весело, дружно. Все получают большой заряд эмоций.

Максимальная длина пешего похода пожилых туристов составляет около 22 километров в день. Фото: Из архива турклуба «Каравелла»

Походы против самоизоляции

– До пенсии я нигде не занимался: в жизни была сплошная работа, – говорит 70-летний капитан екатеринбургского туристического клуба «Каравелла» Иван Вдовин. - Но как вышел на пенсию – появилось свободное время, и меня занесло в туризм. Сейчас уже не могу жить без походов и сплавов – раз в неделю куда-то да выезжаю.

Турклуб «Каравелла» появился в 2012 году, когда КЦСОН Октябрьского района Екатеринбурга закупил несколько катамаранов для сплавов. С тех пор в городе появилось целое сообщество туристов серебряного возраста, которые стали не только сплавляться по рекам Среднего Урала, но и покорять область пешком и даже на лыжах. Сейчас походы проводят сотрудники центра, участники оплачивают только дорогу на электричке или автобусе.

– Независимо от сезона и погоды наш турклуб отправляется в походы два-четыре раза в месяц, – рассказывает заведующий отделением участкового социального обслуживания КЦСОН Октябрьского района и куратор турклуба «Каравелла» Никита Аржанников. – Ездим по всем достопримечательностям Свердловской области, также проводим встречи в Екатеринбурге. Мы всегда рассказываем про особенности намечающегося похода, категорию сложности и количество километров, чтобы пенсионеры выбирали мероприятие по своим возможностям и интересам. Если выезжаем в регион, то проходим примерно 15–20 километров. Короткие маршруты в 5–7 километров мы «сдабриваем» познавательными играми или мастер-классами. Например, этой осенью после прогулки в парке имени Лесоводов России в Екатеринбурге мы вместе приготовили лагман на костре.

В среднем в походах «Каравеллы» набирается группа в 10–15 человек от 55 лет и старше. Некоторым участникам уже по 70–80 лет, а пройти длинные расстояния для них до сих пор не проблема. Теоретические занятия в клубе тоже есть: участников обучают правильно собирать аптечку в поход, комплектовать рюкзак, выбирать оборудование.

– Экстрима в наших походах нет, мы стараемся, чтобы всем всё было под силу, – добавляет Иван Вдовин. – Этим летом, например, сплавлялись по Исети от порога Ревун до Каменска-Уральского. Было захватывающе! Очень любим по горам ходить, например, на Таганай с ночёвкой, а зимой катаемся на лыжах по Уктусским горам, в парке на Уралмаше и по тропе здоровья на Шарташе. Осенью часто ходим на Чёртово Городище и Соколиный Камень.

Специалисты комплексных центров отмечают, что для многих активных пенсионеров коронавирусные ограничения не стали препятствием: занятия в КЦСОНах не проводились, но возрастные туристы сами собирались и вместе ходили в лес.

– Сейчас походы для пожилых людей – один из лучших способов видеться и продолжать активно жить, – считает Никита Аржанников. – Движение и свежий воздух позволяют им быть в постоянном тонусе, физически и психологически здоровыми. Они общаются между собой и делают свою жизнь насыщенной.

В турклубе «Каравелла» отмечают, что будут рады всем новым участникам, желающим вместе покорять природу Среднего Урала. Кроме того, свердловские пенсионеры могут посещать занятия не только по социальному туризму, но и по другим направлениям в комплексном центре своего района или города. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Уральские пенсионеры любят сплавляться по местным рекам, но без экстрима. Фото: Из архива турклуба «Каравелла»

Опубликовано в №207 от 10.11.2021