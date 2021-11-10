Эта длиннохвостая неясыть заинтересовала жителей Эльмаша, но беспокоиться не стоит – птица не опасна для людей. Фото: Галина Соловьёва

Недавно жители Эльмаша заметили сову, сидящую на ветке дерева в окружении ворон. Появление ночной птицы днём на улице города заинтересовало и насторожило прохожих. Но, как выяснилось, это не такое уж диковинное явление.

– Совы живут в городе, и это нормально, – комментирует ситуацию «Облгазете» старший научный сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Тарасов. – Некоторые из этих птиц, например, ушастые совы, даже гнездятся в старых сорочьих гнездах. В окружающих город лесопарках регулярно осенью слышны крики слётков – совят. А крупные совы, такие как филин, поздней осенью и зимой любят подлетать к человеческому жилью, так как там всегда есть чем поживиться: мышами, крысами и другими грызунами. Зимой в городах их намного больше, чем в лесах.

Длиннохвостая неясыть – именно такая сова привлекла внимание жителей Эльмаша – также может обитать в городе. Однако в отличие от ушастой совы, длиннохвостой неясыти нужно достаточно большое дупло или ниша. По словам Владимира Тарасова, в осенне-зимнее время эти птицы нередко разлетаются, осваивают новые территории и залетают к людям.

Если у совы нет каких-то видимых повреждений и она не сидит на земле или дороге, то помощь ей не нужна, а значит, трогать её не стоит.

– Сова не представляет угрозы для человека. Если она сидит на ветке, то пусть и дальше там сидит: ловить её, гонять, кормить – ничего делать не нужно, – говорит наш специалист.

Что касается ворон, окруживших сову, то, как оказалось, это тоже вполне обычное явление. Порой эти птицы устраивают «травлю» другим хищникам, оказавшимся на их территории.

– Одинокая ворона будет сторониться такого опасного хищника и конкурента, как сова. Но только до тех пор, пока не появятся её сородичи, – поясняет Владимир Тарасов. – А вот стая ворон, чувствуя своё численное превосходство, всеми силами попытается вынудить противника улететь со своей территории. Совы это знают и стараются в дневное время не показываться на глаза воронам. Они сидят среди ветвей, прикрывая глаза, и таким образом стараются слиться с окружением. Если спрятаться не получается и вокруг начинают кружить вороны, сова долгое время просто не обращает на них внимания – галдят и галдят. Если же вороны начнут щипаться и клеваться, вести себя агрессивно, то сова просто улетит с этого места.