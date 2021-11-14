В Свердловской области похолодает до -22°С

В Екатеринбурге будет немного теплее, чем в среднем по региону. Фото: Галина Соловьёва.

На Средний Урал пришла зимняя погода: в ближайшие три дня в регионе ожидаются умеренные снегопады и похолодание до -22°С. В Екатеринбурге осадков будет меньше, а температура воздуха опустится до -15°С.

По данным Уральского гидрометцентра, уже в ночь на 15 ноября в отдельных регионах Свердловской области ожидается -12...-17°С, а в горах и низинах температура упадёт до -22°С. Днём будет -7...-12°С. Во вторник, 16 ноября, температура воздуха и днём, и ночью останется прежней, а в среду станет теплее: -8...-13°С ночью и -3...-8°С днём. Все три дня ожидается умеренный снег, местами гололёд, ветер от 3 до 10 метров в секунду.

В Екатеринбурге будет немного теплее, чем в среднем по региону. В понедельник - от -14 до -16°С ночью и от -7 до -9°С днём, во вторник - от -13 до -15°С ночью и от -6 до -8°С днём, а в среду - от -8 до -10°С ночью и от -3 до -5°С днём. В начале недели будет облачно, но почти без осадков. Ветер 3-10 метров в секунду.

Напомним, вчера научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Уральском федеральном округе ожидается аномальное похолодание. В регионах УрФО установится зимняя погода.