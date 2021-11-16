Отпугиваем ворон… воронами

В зимнее время ворон в Екатеринбурге становится особенно много. Фото: Алексей Кунилов

– На днях проходила вечером мимо парка «Зелёная роща» и услышала оттуда странные, несколько зловещие и даже квакающие звуки, – поделилась Валерия Овчинникова из Екатеринбурга. – Оказалось, что они доносятся из акустических устройств, по-видимому, специально расположенных в роще. Но для чего или от кого они?

– После реконструкции Зелёной рощи местные жители и гости города стали жаловаться, что парк буквально оккупировали вороны, – рассказала «Облгазете» начальник отдела информационного сопровождения администрации ЕкатеринбургаВиктория Мкртчян. – Пребывание этих птиц оставляет за собой следы на скамейках, дорожках, поэтому было принято решение использовать отпугиватель ворон. Акустические репелленты – самый гуманный способ избавиться от этих птиц.

Суть этой системы в том, что в определённое время, когда слетаются птицы, включается запись, которая имитирует крик какой-то птицы – в случае с Зелёной рощей – встревоженной вороны. Таким образом другим воронам поступает сигнал, что в этом месте небезопасно, и парк остаётся чистым. Крик, который звучит по вечерам в Зелёной роще и воздействует только на ворон, специально разработан и подобран орнитологами.

– Хотя первое воронье гнездо в Екатеринбурге появилось только в 1958 году – до тех пор эти птицы не селились в городах – сейчас баланс численности ворон действительно вышел из-под контроля, и виноваты в этом люди, – говорит старший научный сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Тарасов. – Вольно или невольно, мы их подкармливаем, и те, кто должен был погибнуть зимой в ходе естественного отбора, выживают. Количество особей зимой растёт, а весной они разлетаются по лесам и полям, нанося колоссальный ущерб и природе, и людям.

По словам специалиста, звуковое отпугивание птиц – весьма действенная мера. Однако эффективнее использовать комбинированный метод, добавляя к звуку что-то ещё.

– Вороны ко всему привыкают, это очень сообразительные птицы. Чтобы не наступало привыкание, должно быть отрицательное подкрепление, – поясняет Владимир Тарасов. – Самое действенное – отстрел. Но никто в здравом уме по воронам в городе стрелять не будет. А вот если время от времени приходить в парк с соколами – естественными врагами для ворон в природе – результат будет дольше и лучше. У нас есть питомники хищных птиц, так что всё осуществимо. Но, к сожалению, это довольно трудоёмко и затратно. Так что, что бы мы ни делали – рано или поздно вороны привыкнут.

КСТАТИ Помимо Зелёной рощи акустические репелленты в Екатеринбурге используются и в Ботаническом саду УрО РАН. Но там устройства направлены на бродячих собак и не слышны людям, так как работают на уровне ультразвука. По словам научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Нины Садыковой, этот способ также безопасен для окружающих.

Опубликовано в №212 от 17.11.2021