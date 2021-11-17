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Общество / Природа
17 ноября 2021, 12:46

Озеро Шарташ в Екатеринбурге очистят от донных отложений

Шарташ

Озеро Шарташ в Екатеринбурге хотят очистить от донных отложений к 2024 году. Фото: Галина Соловьёва

В 2022 году в Екатеринбурге начнётся очистка озера Шарташ. Планируется, что из водоёма вынут 460 тысяч кубометров донных отложений и мусора.

На программу очистки и реабилитации озера потребуется 446 миллионов рублей из федерального бюджета. Проектно-сметная документация уже разработана. Она откорректирована по замечаниям Федерального агентства водных ресурсов и направлена на повторное рссмотрение. Срок реализации проекта - 2022-2024 годы.

"Это нужная большая работа, которую долго ждали горожане. Я думаю, нам удастся её реализовать, сделать наше озеро чище, доступнее. Обустроить комфортабельные пляжи, чтобы горожане смогли с удовольствием отдыхать", - рассказал директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин на пресс-конференции, посвящённой развитию кластера "Шарташский".

Напомним, что Шарташ ежегодно попадает в список Роспотребнадзора в качестве водоёма, на котором можно отдыхать, но в котором нельзя купаться.

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Областная газета Свердловской области

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