В Свердловскую область придут 20-градусные морозы

В ночь на субботу и до середины следующей недели 20-градусные морозы отступят. Фото: Алексей Кунилов

В ночь на 18 ноября в Свердловской области похолодает до -15...-20°С, в Екатеринбурге - до -17°С. Местами в ближайшие дни ожидаются снег, метели и изморозь.

Морозной будет и следующая ночь - с 18 на 19 ноября. Столбики термометров на Среднем Урале опустятся до -12...-17°С, на крайнем севере до -22°С. В Екатеринбурге - до -12...-14°С. Затем, до середины следующей недели, 20-градусные морозы отступят. В ночь на субботу ожидается до -3...-8°С.

В четверг будет прохладно и днём - до -9...-14°С. При этом уже в пятницу потеплеет до 0 градусов, а в субботу синоптики прогнозируют даже до +1°С. Добавим, что ветер в пятницу сменится с северо-западного на юго-западный - 4-9 м/с, с порывами до 15 м/с.

"Атмосфера сейчас очень подвижна, колебания температуры происходят часто, но в период 14-18 ноября из-за северо-западных воздушных потоков ожидается преобладание умеренно морозной погоды: ночью -9...-14°, на севере региона до -20°, днём -3...-9°. Предполагается, что значительных осадков и быстрого пополнения снега не будет, вероятны в основном небольшие снегопады", - рассказала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.