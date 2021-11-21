В Свердловской области ожидаются метели и заморозки до -19°C

В регионе ожидаются метели и заморозки. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области неделя начнётся с метелей и заморозков до -19°C. В Екатеринбурге три дня будет идти слабый снег.

В понедельник, 22 ноября, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами умеренный снег, днём местами снег, метели. В светлое время суток температура воздуха составит -1...-6 °C. Ночью температура опустится до -8 °C,на севере - до -13°C. Скорость ветра будет достигать 15 м/с.

В столице Урала в понедельник будет облачно с прояснениями, пройдёт слабый снег. Днём воздух прогреется до -1...-3°C, ночью температура опустится до -5 °C. Порывы ветра - до 12 м/с.

Во вторник, 23 ноября, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, на территории региона будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег и метели. Днём температура достигнет -4...-9 °C, ночью до от -6 до -11 °C, на севере - до -16°C.

В Екатеринбург в этот день будет облачно с прояснениями, слабый снег. Столбик термометра поднимется до -4...-6°C, ночью опустится до -8 °C.

В среду, 24 ноября, в Свердловской области ожидается облачность с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, а также метели. Днём температура воздух будет -9...-14 °C. Ночью столбик термометра опустится до -15 °C, на севере до -19 °C.

В этот день в Екатеринбурге будет также облачность с прояснениями, слабый снег. Днём температура воздуха составит -9...-11 °C, ночью до -12 °C.