В Свердловской области изъяли 1 784 свиньи из карантинных зон по АЧС

С африканской чумой свиней в Свердловской области борются уже почти два месяца. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области из карантинных зон по африканской чуме свиней (АЧС) изъяли 1 784 животных, в том числе в учреждениях ГУФСИН - 692 свиньи. Компенсационные выплаты жителям начнутся в декабре.

По данным главного ветеринарного врача области, в регионе сейчас действует 11 очагов АЧС. В ноябре зарегистрировано три новых опасных места: в лесном массиве Белоярского района (там обнаружили бесхозный труп домашней свиньи), в личном подсобном хозяйстве в п. Двуреченск Сысертского района и в хозяйстве на территории Берёзовского городского округа.

"Выплаты жителям Свердловской области, у которых изъяли свиней или продукты из свинины, начнутся после завершения работы по определению рыночной стоимости изъятых животных в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Сумма компенсации рассчитывается из рыночной стоимости одного кг свиней в живом весе и (или) продуктов животноводства. Выплаты планируется начать в декабре", - приводит департамент информполитики региона слова главного ветврача Евгения Трушкина.

С африканской чумой свиней в Свердловской области борются уже почти два месяца. Первая вспышка АЧС была зафиксирована 27 сентября в личном подсобном хозяйстве в селе Калиновское Камышловского района.

В октябре из-за угрозы распространения африканской чумы свиней ветслужба области выступила с обращением к владельцам животных. При выявлении признаков недомогания у свиней жителей просят обращаться в государственным ветврачам и не пытаться лечить их самостоятельно. В случае гибели животных их нельзя выбрасывать на свалку или в лес, так как они могут стать источником заражения диких кабанов, которые могут ещё больше разнести заболевание.

"С начала вспышки в области было выявлено шесть таких свалок. По каждому факту обнаружения бесхозных трупов свиней департамент направляет информацию в следственные органы", - сообщил Евгений Трушкин. Он отметил, что с учётом нестабильной ситуации по АЧС в России, а также в связи с выявлением новых вспышек в соседних областях высокая угроза заноса и распространения вируса сохраняется.

Ветврач также напомнил, что африканская чума свиней губительна лишь для животных, людям она не несёт никакой опасности.

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