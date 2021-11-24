Свердловское село Курганово обретёт лесопарковый зелёный пояс

Свердловскому правительству предложено установить границы лесопаркового зелёного пояса вокруг села Курганово. Фото: Алексей Кунилов.

Вокруг села Курганово Полевского городского округа создадут лесопарковый зелёный пояс. Его площадь составит 1 533 гектара.

Соответствующее постановление подписала председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Документ вступает в силу через десять дней после опубликования. На официальном интернет-портале он появился 23 ноября.

Ранее стало известно, что лесопарковый зелёный пояс создадут вокруг Первоуральска (его площадь составит 1296,7 га) и Сухого Лога (337,2 га). Подробнее об этом читайте тут.