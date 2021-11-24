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Общество / Природа
24 ноября 2021, 18:05

Свердловское село Курганово обретёт лесопарковый зелёный пояс

белочка в лесу

Свердловскому правительству предложено установить границы лесопаркового зелёного пояса вокруг села Курганово. Фото: Алексей Кунилов.

Вокруг села Курганово Полевского городского округа создадут лесопарковый зелёный пояс. Его площадь составит 1 533 гектара.

Соответствующее постановление подписала председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Документ вступает в силу через десять дней после опубликования. На официальном интернет-портале он появился 23 ноября.

Ранее стало известно, что лесопарковый зелёный пояс создадут вокруг Первоуральска (его площадь составит 1296,7 га) и Сухого Лога (337,2 га). Подробнее об этом читайте тут.

Фото: документ

Областная газета Свердловской области

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Свердловское село Курганово обретёт лесопарковый зелёный пояс