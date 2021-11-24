Кабмин РФ утвердил снижение использования озоноразрушающих веществ на 20%

Главная цель нового документа – поэтапное сокращение потребления таких веществ вплоть до полного отказа к 2030 году. Фото: Галина Солвоьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о снижении в 2022 году на 20% использования веществ, которые разрушают озоновый слой. Главная цель – поэтапное сокращение объёма потребления таких веществ вплоть до полного отказа к 2030 году.

Объёмы ввоза озоноразрушающих веществ (ОРВ), производство и их использование в стране регулируются государством, так как они наносят урон защитному слою планеты. Вещества, которые разрушают озоновый слой используются в различных областях промышленности. К примеру, они применяются при производстве холодильников, кондиционеров, аэрозолей, огнетушителей и растворителей.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в 2022 году в России будет разрешено использование только двух видов озоноразрушающих веществ. Это дифторхлорметан и фтордихлорэтан. Так, общий объём использования веществ, которые негативно влияют на состояние озонового слоя, снизится до 291 тонны.

Добавим, к озоноразрушающим веществам относятся химикаты на основе хлора и брома.

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