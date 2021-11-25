В выходные на Средний Урал придёт оттепель

В ближайший период на Урале ожидаются перепады температур. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики прогнозируют перепады температур в Свердловской области. В выходные в регион придёт слабая оттепель, до +1°С, а к середине следующей недели снова похолодает до -18°С.

25 ноября в области будет прохладно - до -8...-13°С днём. Местами ожидаются небольшой снег и изморозь. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

Ночь с четверга на пятницу будет морозной - до -11...-16°С, на крайнем севере до -21°С. Днём будет теплее - до -1...-6°С, на севере до -11°С. Ветер сменится на западный 4-9 м/с, на юге возможны порывы до 15 м/с. Синоптики прогнозируют снег и метели.

В субботу осадки прекратятся. В ночь на 27 ноября будет -2...-7°С, на крайнем севере до -12°С. Днём потеплеет до 0...-5°С.

По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, зима уже освоилась на Урале, но ведёт себя пока не очень уверенно. Снежный покров установился во всё регионе, его высота достигает 3-8 см, на севере области - 18-20 см. В ближайший период на Урале ожидаются перепады температур.

"Обширный циклон, опускающийся с побережья Кольского полуострова на Европейскую часть России, окажет влияние и на погоду Урала. Температура воздуха в выходные дни и в начале следующей недели ожидается на 2-4° выше обычной, в дневные часы кое-где может повышаться до слабой оттепели +1°. В воскресенье в зоне атмосферного фронта в большинстве районов Урала вероятны снегопады, гололедица на дорогах. В середине следующей недели на Урал поступит порция холодного арктического воздуха, кратковременно температура понизится ночью до -13,-18°, днем до -8,-13°", - рассказала Галина Шепоренко.