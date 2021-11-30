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Общество / Природа
30 ноября 2021, 14:09

МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области до 1 декабря

непогода

Пешеходам, оказавшимся на улице во время снегопада, необходимо держаться подальше от рекламных конструкций, деревьев, домов. Фото: Галина Соловьёва.

ГУ МЧС России по Свердловской области продлило предупреждение о непогоде. 1 декабря в регионе ожидается сильный ветер.

Местами скорость ветра будет достигать 17 м/с. Также в первый день зимы свердловчанам обещают сильные осадки в виде мокрого снега, гололёд, гололедицу на дорогах.

В период непогоды региональное МЧС просит граждан ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от турпоходов. Автолюбителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. Пешеходам, оказавшимся на улице во время снегопада, необходимо держаться подальше от рекламных конструкций, деревьев, домов.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

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Областная газета Свердловской области

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