В Екатеринбурге ночью прошёл ледяной дождь

В первые дни декабря синоптики не исключают новых ледяных дождей. Фото: Галина Соловьёва

В первый день зимы, 1 декабря на дорогах и тротуарах Екатеринбурга образовался гололёд из-за ночного дождя. На машинах утром водители обнаружили ледяную корку.

Горожане жалуются на скользкие, ничем не посыпанные тротуары, по которым опасно передвигаться, а автомобилисты - на сильную грязь местами на дорогах.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, гололёд в первые дни декабря ожидается по всей Свердловской области. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём сегодня и завтра возможно потепление до +5 градусов.

В Екатеринбурге следующая ночь тоже будет тёплой - до 0...+2 градусов. Минусовые температуры вернутся только в ночь на 3 декабря - до -4...-6. При этом в субботу и воскресенье снова ожидаются потепление и дождь с мокрым снегом.

Фото: Галина Соловьёва