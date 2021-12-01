Гололёд в Свердловской области ликвидируют 259 спецмашин

В Екатеринбурге для борьбы с гололёдом будет задействовано 369 рабочих и 184 единицы спецтехники. Фото: Павел Ворожцов.

Из-за ледяного дождя на дорогах Свердловской области образовался гололёд. На борьбу с ним вышли 259 спецмашин.

Особое внимание уделяется противогололёдной обработке трасс, мостов, тротуаров и остановок общественного транспорта. Подрядными организациями уже использовано почти 50 кубометров песка и 900 кубометров пескосоляной смеси, сообщили в департаменте информполитики региона.

В период непогоды свердловских водителей просят соблюдать Правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим. А пешеходов - соблюдать правила личной безопасности при передвижении.

Сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Замечания также принимаются по телефону горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Добавим, по информации администрации Екатеринбурга, сегодня днём для борьбы с гололёдом будет задействовано 369 рабочих и 184 единицы спецтехники. Ночью в уральской столице тоже прошёл ледяной дождь.

Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило о непогоде. 1 декабря в регионе ожидается сильный ветер.

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