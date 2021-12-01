В Свердловской области высадили деревья на площади 26 000 гектаров

Чаще всего высаживались сосны и ели - деревья, приспособленные к местности. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале площадь лесовосстановления в 2021 году составила почти 26 тысяч гектаров. Это на 13% больше, чем планировалось.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, значительные площади лесных культур были созданы в лесничествах, расположенных на территории Алапаевского, Горноуральского и Талицкого округов. Для этого в 18 питомниках Уральской базы авиационной охраны лесов и на землях арендаторов было выращено свыше 22 млн сеянцев (на 11% больше запланированного).

Отмечается, что чаще всего высаживались сосны и ели - деревья, приспособленные к местности.

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