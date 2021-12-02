В Екатеринбурге временно закрыли зоопарк

В последующие дни посетителей ждут в будни до 19:00, в выходные до 20:00 (зимний режим актуален с сентября по май). Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на целый день закрыли зоопарк. Животные отдыхают от посетителей.

Как рассказали в пресс-службе зверинца, 2 декабря в зоопарке санитарный день. Он проводится каждое второе число месяца. При этом возможен перенос, если оно выпадает на выходной или праздничный день.

"Зоопарк для посетителей закрыт. Животные отдыхают", - говорится в сообщении.

В последующие дни посетителей ждут в будни до 19:00, в выходные до 20:00 (зимний режим актуален с сентября по май). Гражданам, достигшим 18 лет, на входе необходимо предъявить удостоверяющий личность документ и QR-код, подтверждающий возможность посещения.

Ранее "Областная газета" писала, что медведи в зоопарке Екатеринбурга впали в спячку. Посетители не смогут их увидеть до весны.