Уральский союз экскурсоводов выступил против строительства "Баден-Бадена" на Шарташе

Реализация проекта должна стартовать весной 2022 года. Общая сумма инвестиций в строительство комплекса составит порядка 1,5 млрд рублей (частные инвестиции). Фото: проект.

Уральский союз экскурсоводов и гидов-переводчиков (УРСЭГ) озвучил свою позицию относительно проекта нового "Баден-Бадена" в Екатеринбурге. Термальный комплекс планируется построить у озера Шарташ.

Открытое письмо, опубликованное на сайте союза, адресовано губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, региональному министру природных ресурсов и экологии Алексею Кузнецову, а также председателю Екатеринбургской гордумы Игорю Володину.

"Хотели бы донести до вас консолидированное мнение специалистов экскурсионного дела и турбизнеса относительно проекта строительства комплекса водных развлечений "Баден-Баден" на берегу озера Шарташ", - говорится в обращении.

В нём же уральские экскурсоводы заявили, что проект внушает опасения. По их мнению, он, в том числе противоречит принципам "ответственного туризма" и Уставным целям, задачам и видам деятельности Шарташского лесопарка (а именно ст. 7. и 8., п. 1). Кроме того, строительство может привести к росту антропогенной нагрузки на лесной парк.

"Нет ни одной причины, по которой этот объект нельзя было бы построить не на территории особо охраняемой природной территории, а где-либо в другом месте в окрестностях Екатеринбурга", - отмечают представители союза. В завершении они потребовали запретить строительство термального комплекса на Шарташе.

Ранее Артур Зиганшин рассказал о судьбе термального комплекса. Реализация проекта должна стартовать весной 2022 года. Общая сумма инвестиций в строительство комплекса составит порядка 1,5 млрд рублей (частные инвестиции).

Напомним, застроить берег озера разрешили жители Екатеринбурга. При этом в сентябре депутаты гордумы зарубили проект строительства "Баден-Бадена". 24 ноября они ещё раз обсудили его. В ходе встрече было озвучено предложение построить комплекс за бюджетные средства.

Полный текст открытого письма публикуем ниже: