Свердловская прокуратура назвала виновника торфяных пожаров на юге Екатеринбурга

В надзорном ведомстве заявили, что виновником пожара стал собственник участка - ЗАО "Реконструкция". Фото: Соня Косачёва / Гринпис.

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских сообщил о результатах направления запроса в прокуратуру Свердловской области по поводу причины возгорания торфяников в Екатеринбурге. В надзорном ведомстве заявили, что виновником пожара стал собственник участка - ЗАО "Реконструкция".

Напомним, торфяные пожары в районе микрорайона Солнечный в уральской столице начались 11 октября. Екатеринбург на несколько недель окутал дым, а горожане жаловались на сильный запах гари. Площадь возгорания составляла 120 гектаров, действовало 28 очагов. На территории вводился режим ЧС. В тушении пожара в сумме были задействованы 409 человек и 124 единицы техники.

"Октябрьские торфяные пожары возле Солнечного надолго запомнились всем нам. Прокуратура выяснила, кто в них виноват. Это, как ожидаемо, собственник участка - ЗАО "Реконструкция". Фирма не убирала мусор, сухостой. В общем, не проводила противопожарные мероприятия", - пишет Андрей Альшевских в своём Telegram-канале.

Как сказано в письме свердловской прокуратуры, которое опубликовал депутат, гендиректору предприятия Артёму Дунаец было внесено представление об устранении нарушений. Также одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

"В отношении ЗАО "Реконструкция" и виновного должностного лица прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ. Административные штрафы в размере 15 000 и 100 000 рублей оплачены", - сообщили в прокуратуре.

Добавим, что, по информации свердловского отделения "Гринпис", торфяные пожары на юге Екатеринбурга до сих пор не потушены. Часть очагов может не погаснуть до следующей весны и привести к новым пожарам ранней весной 2022 года.