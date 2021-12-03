Новогоднюю ёлку в Свердловской области можно купить за 59 рублей

Законно срубить дерево можно в период с 16 по 31 декабря. Фото: Галина Соловьёва.

Минприроды Свердловской области опубликовало цены на живые ели и сосны к Новому году. Небольшое дерево можно приобрести за 59 рублей 34 копейки.

Это минимальная цена за живую ёлку до одного метра. В 2020 году стоимость такого дерева составляла от 57 рублей 7 копеек. Деревья до 2 метров обойдутся свердловчанам в 118 рублей 68 копеек (было 114 рублей 13 копеек). До 3 метров – 178 рублей 04 копейки, до 4 метров – 237 рублей 37 копеек, свыше 4 метров – 296 рублей 71 копейка. По трём последним позициям также зафиксирован незначительный рост.

Законно срубить дерево можно в период с 16 по 31 декабря, информирует региональное министерство природных ресурсов и экологии. Для похода за новогодней ёлкой нужно обратиться в ближайшее от дома лесничество, написать заявление и оплатить стоимость дерева. Заготовить таким образом можно не больше двух ёлок.

Для сведения! Штраф за незаконно срубленную ель для физлиц может достигать 4 тысяч рублей, для должностных лиц 40 тысяч рублей, а юрлица могут быть оштрафованы и на 300 тысяч рублей. Нарушителям также придётся оплатить ущерб за каждое срубленное дерево, а инструменты рубки будут конфискованы.

Добавим, обычно свердловчанам предлагают рубить молодые ели там, где их пришлось бы убирать в любом случае. Речь идёт о местах противопожарных разрывов, участках под линиями электропередачи, около нефте- и газопроводов, вдоль автодорог и в подлежащих расчистке местах.

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