Свердловчан предупредили о непогоде в субботу

Свердловчанам советуют тепло одеваться и выбирать подходящую обувь. Фото: Галина Соловьёва

В субботу, 4 декабря в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с, сильный снег и гололёд на дорогах. Свердловчан попросили соблюдать меры безопасности.

В МЧС призывают воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок, а также от использования открытого огня. Если от загородных поездок отказаться не получается, то нужно взять с собой минимальные средства спасения – лопату, трос, топор, термос с горячим чаем и заряженный телефон. Свердловчанам советуют тепло одеваться и выбирать подходящую обувь.

"Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от лёгких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. В сложных дорожных условиях автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров", - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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