МЧС продлило предупреждение о ветре и снеге в Свердловской области

Накануне лёд в Екатеринбурге припорошило снегом. Фото: Галина Соловьёва

МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области на неопределённое время. В ближайшие дни в регионе ожидаются порывы ветра до 16 м/с, сильный мокрый снег и гололёд на дорогах.

Свердловчан по-прежнему призывают соблюдать меры безопасности, тепло деваться и выбирать нескользящую обувь.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в Свердловскую область пришли 20-градусные морозы. В Екатеринбурге похолодает в ночь на понедельник. В ночь на 7 декабря уже ожидается до -17 градусов. Ветер к началу недели сменится на северо-западный, северной четверти.

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