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7 декабря 2021, 18:11

В Свердловскую область до конца недели пришёл смог

Смог

Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени. Фото: Александр Зайцев.

Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени. Смог накроет регион до конца текущей недели.

Предупреждение о смоге опубликовано на сайте ФГБ "Уралгидромет".

"С 20 часов 07 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Предупреждение будет отменено в воскресенье, 12 декабря, в 20:00.

Напомним, в конце прошлой рабочей недели дымка на сутки накрыла Нижний Тагил.

Областная газета Свердловской области

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