Морозы в Свердловской области отступят на время

Сильных морозов уральские синоптики пока не прогнозируют. Фото: Галина Соловьёва

В четверг и пятницу морозы отступят в Свердловской области. В выходные они вернутся, но будут уже не такими сильными, как в начале недели.

Уже сегодня, 9 декабря днём ожидается до -2...-7°C. Ночь с четверга на пятницу на Среднем Урале будет тоже теплее - до -4...-9°C. Днём 10 декабря будет до -1...-6°C. Местами возможны снег и гололёд на дорогах. Ветер южный, юго-западный, западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Это следует из прогноза погоды Уральского гидрометцентра.

20-градусные морозы вернутся на север Свердловской области уже в ночь на субботу. В целом по региону столбики термометров опустятся до -10...-15°C, на севере, на крайнем севере - до -20°C. В Екатеринбурге похолодает до -11...-13°C. Днём 11 декабря на Среднем Урале будет прохладно - до -8...-13°C. Ветер сменится на западный, осадки могут прекратиться на время. Сильных морозов уральские синоптики пока не прогнозируют.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра сообщала, что первая половина нынешней недели будет морозной, а во второй половине недели температура повысится на 5-7°.

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