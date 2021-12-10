На Урал надвигается новый антициклон

По данным уральских синоптиков, сегодня днём будет ещё не так прохладно - до -2,-7°С. Фото: Галина Соловьёва

В выходные дни и в начале следующей недели уральские синоптики прогнозируют умеренно морозную погоду. 13-16 декабря ночью ожидается до -9,-15°С, на севере Свердловской области до -20°С, днём -4,-9°С, на севере до -15°С.

Это обусловлено приходом на урал нового антициклона.

"Сейчас на Урал с южным ветром поступила порция тёплого воздуха и снега. Это ненадолго. Новый антициклон, уже не такой холодный, как предыдущий, в ближайшие дни переместится с северо-западных районов ЕТ России ближе к Уралу. В южной половине Свердловской области и на Южном Урале (Челябинская, Курганская области) существенных осадков не предполагается, снег вероятен, в основном, на севере Свердловской области и в Пермском крае", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Она напомнила, что в начале этой недели через Урал прошёл холодный антициклон. На северных границах Свердловской области температура воздуха опускалась ниже -30°С.

По данным уральских синоптиков, сегодня днём будет ещё не так прохладно - до -2,-7°С. Уже в ночь на субботу ожидается до -12,-17°С, а в ночь на воскресенье - до -20°С. Днём в выходные температура воздуха не поднимется выше -8°С, местами ожидается до -14°С.

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