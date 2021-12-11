Какой будет погода на Урале на следующей неделе?

По словам Галины Шепоренко, погода в Свердловской области на следующей неделе будет вполне умеренной. Фото: Галина Соловьёва

Новый антициклон, который переместился с северо-западных районов европейской территории России ближе к Уралу, по прогнозам синоптиков, принесёт некоторое похолодание в эти выходные и в начале следующей недели, но серьёзных морозов бояться не стоит.

– Погода в Свердловской области будет вполне умеренной: в ночное время примерно минус 10–15 градусов, на севере региона в отдельные ночи – до минус 20 градусов, – рассказала «Облгазете» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. – Дневная температура тоже ожидается вполне комфортной для декабря: минус 4–9 градусов, на севере – до минус 15 градусов. В целом это несколько выше нормы в такое время.

Так как погода будет преимущественно антициклоническая, то сильных ветров не прогнозируется. Больших осадков, по словам эксперта, в ближайшую неделю не ожидается: снег вероятен в основном на севере нашего региона. В связи с этим гололёд на дорогах, скорее всего, сохранится, так что пешеходам и водителям по-прежнему стоит быть особенно внимательными.

Напомним, что в начале этой недели через Урал уже прошёл холодный антициклон. На севере Свердловской области температура воздуха опускалась ниже -30°С.