В Свердловской области начали патрулировать леса перед Новым годом

Нарушителей ждут штрафы. Фото: Павел Ворожцов.

С сегодняшнего дня в Свердловской области лесные инспекторы и сотрудники полиции вышли на дежурство. Они будут ловить тех, кто решится на незаконную рубку деревьев к Новому году.

Стационарные посты стоят на выездах из леса. Нарушителей будут задерживать вплоть до 31 декабря. Об этом в ходе брифинга рассказала и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Вероника Русинова.

"В этом году к нам присоединяется областной Россельхознадзор. Они (специалисты ведомства. - Прим. "ОГ") будут находиться в тех местах, где размещены ёлочные базары", - отметила она.

Свердловчанам также напомнили, что нарушителей ждут штрафы. В том числе:

в размере от 200 до 500 рублей (по ст. 8.25 КоАП РФ - Нарушение правил использования лесов);

от 500 до 1 тыс. рублей (ч. 2 ст.8.26 КоАП РФ - Самовольные заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и других недревесных лесных ресурсов);

от 3 тыс. до 4 тыс. рублей (8.28 КоАП РФ - Незаконная рубка лесных насаждений).

Кроме того, за каждое срубленное дерево придётся оплатить ущерб. Если сумма превысит 5 тыс. рублей, возможно возбуждение уголовного дела по ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 500 тысяч рублей.

По данным Вероники Русиновой, в прошлом году было выявлено пять нарушителей (в 2019-м - шесть). Количество срубленных деревьев составило 14 штук (восемь). Общая сумма вреда оценена в 11,5 тыс. рублей (26,2 тыс. рублей).

Ранее Минприроды Свердловской области опубликовало цены на живые ели и сосны к Новому году. Небольшое дерево можно самостоятельно срубить за 59 рублей 34 копейки.

Добавим, обычно свердловчанам предлагают рубить молодые ели там, где их пришлось бы убирать в любом случае. Речь идёт о местах противопожарных разрывов, участках под линиями электропередачи, около нефте- и газопроводов, вдоль автодорог и в подлежащих расчистке местах.