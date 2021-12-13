На Среднем Урале рекультивируют свалку и шламонакопитель

Сейчас минприроды региона формирует перечень площадок, которые ликвидируют в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". Фото: Павел Ворожцов.

В следующем году на Среднем Урале начнётся разработка проектно-сметной документации (ПСД) по реализации одного из экологических проектов. Речь идёт о рекультивации свалки в посёлке Красный в Верхней Пышме и шламонакопителя в Нижнем Тагиле.

Финансироваться разработка ПСД будет из областной казны. Когда будет реализован сам проект восстановления экологического благополучия этих двух участков и их экономического потенциала пока не называется.

Как сообщает департамент информполитики региона, в настоящее время областное министерство природных ресурсов и экологии формирует список площадок, которые предстоит ликвидировать в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Он реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина, который призвал в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны в черте городов. В этот перечень включат незаконные свалки, экологически опасные объекты, в том числе объекты горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. После предложения от нашего региона войдут в единый федеральный реестр. Воплотить их в жизнь планируется до 2030 года.

"Росприроднадзору и Роспотребнадзору предстоит провести обследование и оценку объектов с учётом влияния на окружающую среду и здоровье человека и определить приоритетные объекты для ликвидации", - отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Ранее "Областная газета" писала, что Госэкспертиза одобрила строительство нового хранилища для радиоактивных отходов под Екатеринбургом. Также наше издание сообщало, что в схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Свердловской области включили объекты по переработке, А ещё мы рассказывали, что в столице Урала начали рекультивировать Широкореченский полигон, и о том, что рекультивация мусорного полигона в Арамиле начнётся в 2022 году.