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Общество / Природа
15 декабря 2021, 07:42

Названа сумма ущерба от лесных пожаров в Свердловской области в 2021 году

Деревья в дыму

Особый противопожарный режим действовал на территории всей Свердловской области с 30 апреля по 1 ноября. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области подсчитали ущерб от лесных пожаров. В 2021 году он составил 313,8 млн рублей. Урон в 1,5 раза превысил средние значения предыдущего пятилетнего периода.

Площадь уничтоженных в этом году лесных насаждений составила 61,7 тыс. га.

"Ущерб от лесных пожаров в 2021 году составил 313,8 млн рублей. Площадь погибших лесных насаждений от лесных пожаров текущего года составила 61,7 тысяч га. Гибель лесных насаждений происходила также от почвенно-климатических факторов и болезней леса. По сравнению со средними значениями предыдущего пятилетнего периода ущерб в 2021 году, когда была зафиксирована аномально жаркая и засушливая погода, превышен в 1,5 раза", - сообщили ТАСС в департаменте информполитики Свердловской области. При этом работы по лесовосстановлению 2021 году прошли на общей площади 25 805,3 га.

Напомним, что особый противопожарный режим действовал на территории всей Свердловской области с 30 апреля по 1 ноября. В начале сентября "Областная газета" писала, что на конец лета ущерб от возгораний в регионе оценили почти в 95 млн рублей. 42,5 млн из них – затраты на тушение, около 14 млн – сумма, в которую оценили гибель молодняков, и 38,7 млн – потери древесины на корню.

Этой осенью Екатеринбург накрыл смог от торфяных пожаров. Свердловская прокуратура назвала виновника. Собственнику участка были выписаны административные штрафы в размере 15 000 и 100 000 рублей.

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Сюжет

Лесные пожары в Свердловской области
Следим за ситуацией с природными возгораниями.

Областная газета Свердловской области

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