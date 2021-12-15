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Общество / Природа
15 декабря 2021, 08:19

Нижний Тагил исключён из списка городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха

Нижний Тагил с загрязнённым воздухом

С 2020 по 2024 год в 12 городах России, в том числе, в Нижнем Тагиле, проходит эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала Президенту России Владиимру Путину о результатах эксперимента по квотированию выбросов. По итогам года из списка городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха исключён Нижний Тагил. Выбросы там снижены на 4%.

Это обсуждалось на совещании главы государства с членами Правительства. Встреча прошла в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

"Ещё одним результатом года является сокращение списка городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. По итогам года из этого списка исключается Нижний Тагил, в котором выбросы снижены на 4 процента. В текущем году мы актуализировали комплексные планы мероприятий по снижению выбросов для девяти городов и довели до соответствующих регионов на выполнение мероприятий по снижению выбросов 9 миллиардов рублей. В результате закуплено 468 единиц экологического общественного транспорта, профинансировано создание газораспределительных сетей с подводом до границ 1840 частных домовладений", - доложила на совещании Виктория Абрамченко.

Напомним, что с 2020 по 2024 год в 12 городах России, в том числе, в Нижнем Тагиле, проходит эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Основная его задача - снизить на 20% совокупный объём выбросов опасных и загрязняющих веществ. На данный момент, совокупный объём выбросов по всем 12 городам-участникам снижен более чем на 5%. С 1 сентября 2022 года эксперимент по квотированию будет расширен на все города, где остро стоит проблема качества воздуха.

В рамках эксперимента Росприроднадзор проводит сводные расчёты выбросов. На основании этих данных специалисты Роспотребнадзора оценивают риски для здоровья человека и определяют перечень приоритетных загрязняющих веществ, подлежащих квотированию. В этом году, по словам вице-премьера, в отношении каждого города – участника эксперимента составлен список квотируемых объектов. Всего - 423 предприятия, до которых доведены квоты на выбросы. Предложения от предприятий-загрязнителей поступили пока только по 273 квотируемым объектам.

В начале декабря стало известно, что Виктория Абрамченко утвердила план мероприятий по очистке воздуха. Согласно документу, Нижнему Тагилу на снижение вредных выбросов в атмосферу будет выделено более 7 млрд рублей, из которых 3,34 млрд рублей - средства федеральной казны.

Областная газета Свердловской области

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