С 16 декабря свердловчане могут самостоятельно срубить ёлку к Новому году

Можно срубить ёлку выше четырёх метров. Фото: Александр Зайцев.

С сегодняшнего дня жители Свердловской области могут отправиться в лес за елью, пихтой или сосной к Новому году. Для этого необходимо обратиться в ближайшее от дома лесничество, написать заявление и оплатить стоимость дерева.

Ёлка до одного метра обойдётся всего в 59 рублей 34 копейки. Деревья до двух метров будут стоить 118 рублей 68 копеек, до трёх – 178 рублей 04 копейки, до 4 метров – 237 рублей 37 копеек, свыше 4 метров – 296 рублей 71 копейку.

Законно срубить дерево можно вплоть до 31 декабря. Обычно новогодние деревья предлагается рубить там, где их пришлось бы убирать в любом случае. Речь идёт о местах противопожарных разрывов, участках под линиями электропередачи, около нефте- и газопроводов, вдоль автодорог и в подлежащих расчистке местах.

Добавим, до 31 декабря лесные инспекторы и сотрудники полиции будут патрулировать свердловские леса. Их задача – ловить тех, кто решится на незаконную рубку деревьев.

Нарушителей ждут штрафы! В том числе: в размере от 200 до 500 рублей (по ст. 8.25 КоАП РФ - Нарушение правил использования лесов);

от 500 до 1 тыс. рублей (ч. 2 ст.8.26 КоАП РФ - Самовольные заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и других недревесных лесных ресурсов);

от 3 тыс. до 4 тыс. рублей (8.28 КоАП РФ - Незаконная рубка лесных насаждений). Кроме того, за каждое срубленное дерево придётся оплатить ущерб. Если сумма превысит 5 тыс. рублей, возможно возбуждение уголовного дела по ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 500 тысяч рублей.

Свердловчане, которые не хотят идти в лес, могут приобрести новогоднее дерево на ёлочном базаре. Подробнее о продаже елей в Екатеринбурге "Областная газета" расскажет в ближайшее время.