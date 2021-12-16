Зелёные реки, медь и цинк

Фото: Галина Соловьёва

На Севере Свердловской области неожиданно «позеленели» реки Ивдель, Шегультан, Сосьва, Тамшер. Во всём обвинили медников. В информационной «разборке» пытался хоть что-то понять обозреватель «Облгазеты».

Что было

Конечно, это не предновогодняя тема. Но весь 2021 год пришлось писать и собирать материалы про загрязнение северных рек, находящихся на территории Ивдельского и Североуральского городских округов. Блогеры лютовали, народ – безмолствовал. «Облгазета» получила экспертные мнения, описывающие ситуацию с разных сторон.

Уникальность ситуации состоит в том, что удалось получить доступ к снимкам с орбиты, сделанным на протяжении пяти лет. Оказывается, проблема загрязнения этих рек возникла давно. Не позднее чем три года назад.

Но, судя по анализу космических снимков, проблема началась раньше.

Эксперты «путаются в показаниях», называя как минимум две причины возникновения такой аномалии.

Одни из экспертов обычно связывают всё с высоким уровнем осадков. Но совсем не дождливое лето этого года, когда реки снова были зелёного оттенка, показало, что наибольшее влияние на распространение загрязнения оказывают всё же грунтовые и подотвальные воды.

Другие считают, что всему виной отсутствие комплексной системы гидроизоляции под отвалами вскрышных пород обозначенных выше месторождений, что не позволяет «ловить» весь объём опасных веществ, образующихся в ходе химических реакций при взаимодействии пород с водой, кислородом и солнечным излучением. Более того, отвалы лежат на курумнике (россыпи больших камней), и вода, проходящая с осадками через тело отвала, легче просачивается через этот курумник, вытекая иногда в неожиданных местах.

Собеседники редакции по-разному оценивают роль медников (традиционно во всём обвиняют предприятие «Святогор», принадлежащее Уральской горно-металлургической компании).

Тем не менее экология – очень неоднозначная тема, часто используемая в различного рода спекуляциях. Например, заслуженный эколог России, профессор Российского научно-исследовательского института водного хозяйства Александр Попов характеризует происходящее так: «Сегодня УГМК пытается разрулить ситуацию, которая является результатом коллективного непонимания. Во всём мире там, где добываются сульфидные руды, следует ожидать тех процессов, с которыми мы столкнулись сегодня. Это грубейшие ошибки на уровне проектирования с точки зрения разработки оценки воздействия на окружающую среду. Взять локальную экологическую катастрофу на северных реках области близ Ивделя и Североуральска. Всю вину за неё свалили на металлургическую компанию, не захотев почему-то разобраться в цепочке формирования этой катастрофы. Между тем в результате чего всё произошло? В результате реализации всеми согласованного проекта по добыче медно-цинковых руд. Подчёркиваю: всеми согласованного».

Что надо

Понятно, что загрязнение рек вызвало много вопросов среди населения Ивдельского и Североуральского городских округов, люди требовали ответов. В 2021 году по инициативе Алексея Борщенко, заместителя руководителя московского представительства Уральской горно-металлургической компании, было проведено два открытых мероприятия для обсуждения сложившейся проблемы и путей выхода из неё. На обсуждения были приглашены лидеры общественного мнения и простые жители, представители местных администраций и надзорных органов, независимые эксперты, журналисты.

С одной стороны, впервые у общественности появилась возможность узнать о тех действиях, что уже предпринимаются для исправления ситуации, и не только просто послушать, но и увидеть их реализацию вживую. Всех, кто захотел, свозили на производственные площадки. С другой стороны, эти обсуждения позволили развить уже практическое взаимодействие между промышленником и приглашёнными общественностью независимыми экспертами в сфере гидрогеологии и экологии.

Это выразилось в предпроектной работе с питерскими экспертами, предлагающими дополнить существующий проект рядом технических решений, которые позволят более эффективно повлиять на улучшение состояния окружающей среды и не допустить новых загрязнений. По словам Елены Цыгельнюк, кандидата технических наук, доцента кафедры бурения скважин Санкт-Петербургского горного университета, компания открыта не просто к диалогу, а действительно к практическому взаимодействию: «Мы движемся к тому, чтобы разработать проект новых технических решений и, возможно, весной уже приступить к работам». Отметим, что именно общественники пригласили Елену Цыгельнюк как эксперта, которому доверяют.

Чем дело кончится

УГМК выделит 4 миллиарда рублей в ближайшие 4 года для исправления экологической проблемы на севере региона. Представители компании и эксперты обозначают, что первых заметных улучшений экологической обстановки можно ожидать уже через 2 года, когда будут закончены запланированные экологические мероприятия на месторождениях.

Для недопущения последующего загрязнения рек фильтрационными водами с отвалов Шемурского и Ново-Шемурского месторождения АО «Святогор» реализуется комплексная программа экологических и рекультивационных мероприятий, на которую УГМК потратит 4 млрд рублей в ближайшие 4 года.

Так, с 2020 года ведутся работы по укрытию отвалов вскрышных пород бентонитовыми матами, которые благодаря специальной технологии не позволят осадкам проникнуть внутрь отвала, а значит, вызвать опасные химические реакции, которые и загрязняют речные системы. Как отметили эксперты, эта технология впервые применяется в России в таком виде и может стать примером для мировой практики.

Также для сбора подотвальных вод вокруг отвалов сооружаются водосборные канавы глубиной по 6 метров и две водоприёмные ёмкости объёмом по 2,5 тысячи кубометров каждая на случай экстремально высокого уровня осадков. В этом году запустилась первая ёмкость, но осадков было мало. В следующем году планируется запуск второй ёмкости с другой стороны отвалов.

Для минимизации негативного воздействия серного колчедана на окружающую среду было принято решение о ликвидации открытого отвала серного колчедана и слабоминерализованных пород и их перемещение в чашу отработанного Шемурского карьера, где перед размещением выполняется защита бортов методом торкретирования и набрызг-бетонирования. На октябрь 2021 года отвал уменьшился на 309 тыс. кубометров, то есть более чем на 42%.

Ещё одним важным экологическим мероприятием можно считать реконструкцию очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения с увеличением их производительности со 180 до 450 кубометров в час. Работы по реконструкции начаты в 2020 году, запустить новые очистные планируется в 2023 году.

Более того, на данный момент привлекаются лучшие российские эксперты для дообследования влияния грунтовых и подотвальных вод на загрязнение, чтобы дополнить существующие экологические мероприятия и максимально обезопасить окружающую среду.

«Мы понимаем, что проблема есть, и привлекли всех необходимых специалистов для её решения. Искренне говорим: реально делаем всё возможное» – высказался Алексей Борщенко на одной из встреч с общественностью.

Грязная вода в кране Помимо загрязнения поверхностных вод жители Ивделя жалуются на грязную воду в системе питьевого водоснабжения. Несмотря на то, что в 2018 году за счёт средств АО «Святогор» была произведена реконструкция водозабора города Ивдель, проблема не потеряла актуальности. Как уточнили собеседники редакции, возможно, дело в изношенных муниципальных сетях, потому что вода на очистных по взятым пробам в разы чище, чем вода на выходе из крана. Для повышения качества воды АО «Святогор» выделил более 13 миллионов рублей на разработку проекта альтернативного источника водоснабжения – артезианских скважин. К концу этого года должны быть закончены проектировочные работы; по предварительным данным, стоимость реализации проекта составит 85–90 млн рублей. Для реализации проекта местная администрация планирует привлечь федеральную субсидию по Национальному проекту «Экология», подпроекту «Чистая вода». Будучи летом этого года в Ивделе, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обозначил, что регион поддержит это важный для города проект.

А судьи кто Проблему признают и местные администрации. Так, Светлана Миронова, заместитель главы Ивдельского городского округа, и Татьяна Кузьмина, председатель думы Ивделя, присутствовали и активно включались в диалог на всех без исключения встречах представителей компании с общественностью в этом году. Североуральск же в диалоге с промышленниками представляет независимый депутат местной думы Виктор Ильин, который так отозвался о ситуации: «Если даже сегодня АО «Святогор» уйдёт с территории Шемура, то эти хвосты будут сочиться в наши реки ещё долгие годы. Самое логичное действие – совместно заниматься нашей экологией. Думаю, что будет положительный результат у нашей работы. Тем более что они заявили, что через два года будут значительные улучшения. Конечно, мы будем контролировать. Другого варианта у нас просто нет. Но сколько Алексей Борщенко обещал, всё произошло. Пока компания выполняет все свои обязательства». Более того, вопрос находится на контроле не только у местных и региональных властей – оценку ситуации дают и федеральные политики. Так, Жанна Рябцева, заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной думы, в одном из своих интервью отметила: «То, что делает предприятие (УГМК – Прим. ред.) по рекультивации – ничего подобного нет в мире. Мы посмотрели, какие там стоят прудки, это уже третья ступень очистки, и эту воду можно пить. Они молодцы с точки зрения того, как они отрабатывают по отходам». Также отметим, что 24 февраля 2021 года губернатор Свердловской области утвердил «Комплексный план мероприятий по вопросам развития туризма и предотвращения загрязнения окружающей среды на территории Северного управленческого округа Свердловской области». В план включены как сами экологические мероприятия, так и механизмы мониторинга и контроля за их реализацией. Например, в соответствии с комплексным планом в 2021 году осуществлялся мониторинг водных объектов, в частности, лабораториями министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Росрыболовства и Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Уральского управления Роспотребнадзора.