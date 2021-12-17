На Средний Урал придут снегопады

На этой неделе погода наконец порадует свердловчан снегопадами. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловскую область наконец-то придёт снежная зима. Со стороны Скандинавии на европейскую часть России надвигается обширный циклон, который доберётся и до Урала, поэтому в ближайшую неделю, по прогнозам синоптиков, снег будет частым явлением.

– Уже в это воскресенье ожидается сильный снегопад, – рассказала «Облгазете» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. – Достаточно интенсивные снегопады могут быть и 21–22 декабря. Ориентировочно к середине следующей недели высота снежного покрова повысится на десять сантиметров. Ветер тоже будет усиливаться: порывы могут достигать до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе понизится 21–23 декабря: ночью прогнозируется -19…-24 °С, днём -16…-21 °С. Однако настоящие морозы стоит ждать только на севере Свердловской области: там температура опустится до -28…-33 °С ночью, а днём до -27 °С.