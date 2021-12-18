МЧС предупреждает свердловчан о снегопаде и гололедице

В регионе пройдёт снегопад. Фото: Галина Соловьёва

МЧС предупредило жителей Свердловской области о непогоде. 19 декабря в регионе пройдёт сильный снег и будет гололедица.

Осадки пройдут в регионе местами. Рекомендуется соблюдать правила безопасного поведения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в период непогоды не рекомендуется отправляться в походы, ограничить проведение работ на открытом воздухе и высоте.

Напомним, в воскресенье на севере области днём температура воздуха опуститься до -19°С.