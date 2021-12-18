МЧС предупреждает свердловчан о снегопаде и гололедице

МЧС предупредило жителей Свердловской области о непогоде. 19 декабря в регионе пройдёт сильный снег и будет гололедица.
Осадки пройдут в регионе местами. Рекомендуется соблюдать правила безопасного поведения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
"Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, в период непогоды не рекомендуется отправляться в походы, ограничить проведение работ на открытом воздухе и высоте.
Напомним, в воскресенье на севере области днём температура воздуха опуститься до -19°С.
Сюжет
Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?