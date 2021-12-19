Екатеринбург завалило снегом

Улицы столицы Урала замело снегом. Фото: Алексей Кунилов

Столицу Урала замело снегом. Осадки выпали в ночь на 19 декабря.

В Свердловской области 19 декабря в большинстве районов ожидается сильный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката. Об этом предупреждало МЧС. Со следующей недели осадков может стать ещё больше.

"В начале следующей недели 21-22 декабря снегопады могут быть достаточно интенсивными. Высота снежного покрова ориентировочно к середине следующей недели повысится на 10 см", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По данным уральских синоптиков, в регионе днём температура воздуха будет -4...-9°С, на севере -12...-17°С, на крайнем севере до -20°С.