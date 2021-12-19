ГИБДД предупредила екатеринбуржцев об опасностях на дорогах из-за снегопада

Снег снижает видимость и усложняет ситуацию на дороге. Фото: Галина Соловьёва

В столице Урала прошёл снегопад. Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила водителей и пешеходов о неблагоприятных погодных условиях на дорогах города.

В ГИБДД напоминают о важности соблюдения правил ПДД.

"Нужно быть аккуратнее при совершении манёвров на дороге. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие", - сообщили в пресс-службе екатеринбургской Госавтоинспекции.

Водителей просят быть внимательными при появлении людей на проезжей части, а пешеходам напоминают, что на мокром покрытии, а особенно в условии гололёда, тормозной путь автомобиля увеличивается.

Напомним, в ночь на 19 декабря Екатеринбург замело снегом. В начале следующей недели 21-22 декабря высота снежного покрова ориентировочно к середине следующей недели повысится на 10 см.