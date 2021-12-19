Темы дня

Общество / Природа
19 декабря 2021, 14:11

ГИБДД предупредила екатеринбуржцев об опасностях на дорогах из-за снегопада

Машины на дороге

Снег снижает видимость и усложняет ситуацию на дороге. Фото: Галина Соловьёва

В столице Урала прошёл снегопад. Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила водителей и пешеходов о неблагоприятных погодных условиях на дорогах города.

В ГИБДД напоминают о важности соблюдения правил ПДД.

"Нужно быть аккуратнее при совершении манёвров на дороге. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие", - сообщили в пресс-службе екатеринбургской Госавтоинспекции.

Водителей просят быть внимательными при появлении людей на проезжей части, а пешеходам напоминают, что на мокром покрытии, а особенно в условии гололёда, тормозной путь автомобиля увеличивается.

Напомним, в ночь на 19 декабря Екатеринбург замело снегом. В начале следующей недели 21-22 декабря высота снежного покрова ориентировочно к середине следующей недели повысится на 10 см.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.12.2021, 16:09 / Общество
Стала известна причина сбоя в информационной системе ГИБДД
19.12.2021, 15:10 / Общество
Прокуратура проверит информацию о ссоре учительницы и ученика в Берёзовском
19.12.2021, 14:11 / Общество
ГИБДД предупредила екатеринбуржцев об опасностях на дорогах из-за снегопада
19.12.2021, 13:12 / Общество
За сутки в России коронавирусом заболели 27 967 жителей
19.12.2021, 13:01 / Общество
В Свердловской области за сутки коронавирусом заболел 621 человек