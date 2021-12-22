В Свердловской области определили среднюю стоимость килограмма изъятой свинины из-за АЧС

С африканской чумой свиней в Свердловской области борются уже почти три месяца. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области выделят 13 млн рублей на выплаты хозяйствам, пострадавшим от африканской чумы свиней. Определена средняя стоимость килограмма живого веса домашней свиньи, свинины в тушах и полутушах, исходя из которой будут рассчитываться компенсации.

Всего на получение компенсационных выплат подано 97 заявлений от владельцев личных хозяйств, а также от крестьянско-фермерского хозяйства. Всего из-за заболевания животных у них было изъято более 85 тонн свиней в живом весе и 1,6 тонны продукции. Ущерб им обещают возместить до конца 2021 года.

"Оценка стоимости определена Уральским региональным центром судебной экспертизы по результатам проведения товароведческого исследования. Средняя стоимость одного килограмма живого веса домашней свиньи определена в размере 148,05 рубля, свинины в тушах – 263,16 рубля, в полутушах – 267,21 рубля. Окончательная стоимость за килограмм по каждому хозяйству будет зависеть от даты изъятия животного или продукции», – передаёт областной департамент информполитики слова директора департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина.

С африканской чумой свиней в Свердловской области борются уже почти три месяца. Первая вспышка АЧС была зафиксирована 27 сентября в личном подсобном хозяйстве в селе Калиновском Камышловского района.

В октябре из-за угрозы распространения африканской чумы свиней ветслужба области выступила с обращением к владельцам животных. При выявлении признаков недомогания у свиней жителей просят обращаться в государственным ветврачам и не пытаться лечить их самостоятельно. В случае гибели животных их нельзя выбрасывать на свалку или в лес, так как они могут стать источником заражения диких кабанов, которые могут ещё больше разнести заболевание.

По информации на конец ноября, в Свердловской области изъяли 1 784 свиньи из карантинных зон по АЧС.