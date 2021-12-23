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Общество / Природа
23 декабря 2021, 08:00

В Екатеринбург придут 20-градусные морозы

Мужчина на велосипеде в морозы

Холодать начнёт сегодня вечером. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбург в ночь на 24 декабря придут 20-градусные морозы. На севере Свердловской области ожидается до -29°С.

Холодать начнёт уже сегодня вечером. Ночь с пятницы на субботу тоже будет морозной: в столице Урала - до -21...-23°С, на севере региона - до -30°С. Осадки в ближайшие дни прекратятся. Небольшой снег может пройти лишь в отдельных районах Свердловской области.

"С уходом циклона в большинстве районов Урала мороз окрепнет, температура воздуха 23-24 декабря понизится на 7-10°", - рассказала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Сегодня днём в Екатеринбурге будет до -10...-12°С, а завтра уже - до -17...-19°С. В субботу столбики термометров покажут -16...-18°С. Ветер сменится с западного на юго-западный. В целом по региону температура воздуха днём местами будет опускаться до -20°С.

Напомним, что в минувшие выходные и в начале недели Свердловскую область замело снегом. За три дня – с прошлой пятницы по воскресенье – в регионе выпало до 55 процентов месячной нормы осадков, а высота снежного покрова выросла в среднем на 10–15 см.

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