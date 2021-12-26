Ночи последней недели года в Свердловской области будут морозными

Низкие температуры преимущественно будут по ночам. Фото: Галина Соловьёва

Последняя неделя года не порадует Свердловскую область темплом. Ночами температура воздуха в некоторых частях региона будет опускаться до -30°C.

В понедельник, 27 декабря, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица, в отдельных районах - метели. В светлое время суток температура воздуха составит -8°C...-13°C, в горах и низинах до -17°C. Ночью температура опустится до -16°C, при прояснениях - до -24°C. Скорость ветра будет достигать 16 м/с.

В столице Урала в понедельник будет облачно с прояснениями, днём небольшой снег, на дорогах гололедица. Днём воздух прогреется до -8°C...-10°C. Ночью температура составит -13°C...-15°C.

Во вторник, 28 декабря, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, на территории региона будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днём температура достигнет -14°C...-19°C. Ночью от -17°C до -22°C, на севере - до -30°C.

В этот день в Екатеринбурге будет также переменная облачность, без существенных осадков. Днём температура воздуха составит -14°C...-16°C, ночью до -21°C.

В среду, 29 декабря, в Свердловской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Днём температура воздуха будет -14°C...-19°C , на крайнем севере до -25°C. Ночью столбик термометра опустится до -24°C, на севере до -29°C.

В Екатеринбурге в среду будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём столбик термометра поднимется до -14°C...-16°C, ночью опустится до -17°C...-19°C.