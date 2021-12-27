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Общество / Природа
27 декабря 2021, 12:17

В Берёзовском городском округе отменили карантин по африканской чуме свиней

Свинья

Африканская чума свиней губительна для этих животных. Фото: Павел Ворожцов

Африканская чума свиней покидает муниципалитеты Свердловской области. Карантин отменён в Берёзовском городском округе.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

На территории округа в угрожаемых (в радиусе 10 км от очага) и наблюдаемых (в радиусе 60 км от очага) зонах ещё в течение 180 дней действует запрет на вывоз свиней, продукты их убоя и переработки, не прошедшие термическую обработку, а также реализацию этих животных.

Кроме того, комплектовать новое поголовье свиней на территории очага и в угрожаемой зоне нельзя в течение года. Разрешается разводить только птиц и тех животных, которые не восприимчивы к вирусу.

Напомним, карантин в Берёзовском городском округе был введён в начале ноября. Кроме этого муниципалитета, ограничения уже сняли с территорий двух колоний в Нижнем Тагиле.

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Областная газета Свердловской области

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