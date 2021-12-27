В новогоднюю ночь на Среднем Урале ожидается -20°С

Январь в целом будет в пределах климатической нормы: -15... -16 градусов. Фото: Алексей Кунилов

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко дала прогноз погоды на новогоднюю ночь и каникулы. В ближайшие дни температура воздуха в Свердловской области будет днём около -15...-20 градусов.

В канун Нового года есть большая вероятность, что выпадет снег. 31 декабря ожидается до -15...-20 градусов ночью, днём - -10...-15 градусов. На севере Среднего Урала будет от -20 до -25 градусов.

"Идёт антициклон, который принесёт ясную и холодную погоду. Перед Новым годом этот антициклон будет влиять и на погоду Урала. Свердловская область будет находиться на его периферии. Есть большая вероятность того, что в канун Нового года выпадет снег. Температура повысится до -6...-10 градусов.Первую половину праздников будет держаться такая погода", - рассказала на сегодняшней пресс-конференции Галина Шепоренко.

Синоптик подчеркнула, что говорить о прогнозе на вторую половину новогодних праздников говорить сложно - прогноз ненадёжный. При этом есть вероятность, что с 7 января похолодает до -15...-20 градусов на юге и до -25 на севере. Осадков будет немного.

"Январь в целом будет в пределах климатической нормы: -15...-16 градусов, осадки около 25 мм", - добавила Галина Шепоренко.