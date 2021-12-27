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27 декабря 2021, 13:29

Главный синоптик Уралгидромета подвела климатические итоги 2021 года

Галина Шепоренко

Галина Шепоренко сообщила, что лето в этом году длилось 3,5 месяца, при том, что обычно это 2,5 месяца. Фото: Павел Ворожцов

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко охарактеризовала 2021 год как тёплый. Предыдущая зима, по её словам, была аномально холодной. При этом лето было на редкость тёплое: выше +15 градусов было уже в мае.

Если сравнивать данные текущего столетия, теплее 2021 года был только 2008 год.

"Лето в этом году длилось 3,5 месяца, при том, что обычно это 2,5 месяца. Май был по температуре на уровне июля. Август был на грани рекордного. При этом случались сильные ливни: например, в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге в середине-конце лета. Серьёзно подтопило Верхнюю и Нижнюю Салду. При этом было также маловодье, Екатеринбург вновь испытывал недостаток хорошей воды. Водность рек на октябрь была только на уровне от 20 до 50% от нормы. А вот зима наступила вовремя. Но из-за тёплого ноября замерзание рек длилось с октября до третьей декады декабря", - рассказала в рамках пресс-конференции Галина Шепоренко.

Главный синоптик подчеркнула, что сейчас для южной половины Свердловской области средняя температура находится выше нормы на 3 градуса. Из-за обильных снегопадов, которые пришли на Средний Урал в середине-конце декабря, на севере региона выпало 2,5 месячных нормы снега. В Екатеринбурге - 130% от месячной нормы.

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