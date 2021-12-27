Отстрел волков не поспевает за ростом их численности

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В Свердловской области резко выросло количество волков и медведей. Одновременно с этой информацией в СМИ появилось сообщение, что в деревне Кокуй Талицкого городского округа в ночь на 20 декабря волки загрызли в загоне у дома нескольких овец. Неужели серые разбойники расплодились до такой степени, что стали нападать на подворья сельских жителей?

Зима – самое холодное и голодное для волков время, а значит, и опасное для людей: в этот период серые хищники чаще всего выходят к населённым пунктам. И им ничего не стоит пробраться ночью на подворье, задрать собаку, поживиться овцами. Но в случае с деревней Кокуй, как выяснил журналист «ОГ», овцы пострадали не от волчьих зубов.

– Егерь охотхозяйства волчьих следов от леса в сторону деревни не обнаружил, скорее всего, к овцам через ограду проникла одна из местных собак. Волки не нападали на овец, это точно, – сказала начальник Вновь-Юрмытской управы администрации Талицкого городского округа Екатерина Изюрова.

И всё же численность этих хищников на Среднем Урале за текущий год действительно выросла. Как сообщили в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, по данным зимнего маршрутного учёта количество волков за год увеличилось с 793 до 907 особей. Выросло и количество медведей: согласно иным видам учёта их теперь насчитывается 4 612 – год назад было 4 225.

В регионе ведётся регулирование численности хищников. Так, по данным департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира области в 2019 году охотники застрелили 264 волка, в 2020 году – 311 (см. «ОГ» № 38 от 05.03.2021). В этом году на конец ноября было убито уже 347 серых хищников. Но они размножаются быстрее, чем ведётся их отстрел. Почему так происходит?

– Увеличение численности волков действительно идёт, их отстрел слабый, – говорит председатель правления региональной общественной организации «Союз охотников и рыболовов Свердловской области» Инга Знаменская. – Раньше было много охотников, которые специально отстреливали волков. Сейчас этим занимаются в основном наши штатные работники охотхозяйств. Рядовые охотники охладели к охоте на волков, потому что она достаточно затратная и сложная.

Процесс охоты на волка, если это не случайный выход на хищника, действительно сложный: животное не сидит на месте, и подгадать, когда он появится на желаемой территории, сложно. Но если зверь обнаружен, на него делают оклады: разматывают бухты верёвок с красными флажками. Перед охотой бухты с флажками держат в жилом помещении, чтобы они пропахли человеком. Именно этого запаха боится волк, а вовсе не красных флажков, которые нужны больше для ориентации самих охотников.

К слову, охота на медведя тоже сложна.

– Процент освоения разрешений на добычу бурового медведя никогда не был высоким, – говорит Инга Знаменская. – Этого хищника стреляют днём, поэтому надо сидеть в лабазе ночами и выжидать, когда косолапый придёт лакомиться к засеянному зерном полю: косолапые любят лакомиться зерном овса молочной спелости.

По её словам, два лета подряд у нас выдались неурожайными на ягоды и дикоросы, а значит, голодными для бурого хищника. Поэтому участились случаи выхода медведей к жилью. Но вот для волка в лесу пропитания достаточно: выросла численность не только хищников, но и косуль, кабанов – основной пищи волков.