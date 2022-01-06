Характер полосатых: как живут амурские и бенгальские тигры в екатеринбургском зоопарке

Бенгальская тигрица Хинду не очень любит игрушки, но плюшевый медведь её заинтересовал. Фото: Павел Ворожцов

Считается, что символ года по китайскому календарю определяет, какими будут предстоящие 365 дней. Наступивший 2022 год пройдёт под знаком голубого водяного тигра. Конечно, в природе такой вид не встречается, зато краснокнижные амурский и бенгальский тигры обитают прямо в центре Среднего Урала – в екатеринбургском зоопарке. Туда и отправились журналисты «ОГ», чтобы узнать характер и образ жизни этого животного.

Чтобы котик не скучал

Два молодых ярко-оранжевых амурских тигра прохаживаются в своих вольерах. На улице стоит лютый мороз, но большие кошки просто распушились – для них такая погода не проблема.

– В природе амурские тигры обитают на Дальнем Востоке – там температуры ещё суровее, чем на Урале, – говорит пресс-секретарь екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова. – У них прекрасный иммунитет, они устойчивы и к морозам, и к болезням. Амурский тигр – самая крупная кошка в мире. Это яркий, мощный, уникальный зверь. Игривый, как кошка, и при этом сильнее, чем лев.

Эти два амурских тигра приехали из разных зоопарков: самец родился в 2016 году в Ижевске, самка – в 2017 году в Москве. Но на удивление, их имена очень созвучны – тигр Джагар и тигрица Джуна. Сейчас они находятся в соседних вольерах и могут знакомиться через решётку.

– Джуна и Джагар очень заинтересованы друг в друге, – замечает пресс-секретарь зоопарка. – Они постоянно красуются перед решёткой, трутся щёчками. При этом по характерам они полные противоположности. Джагар – настоящий мужчина, очень уверенный в себе, спокойный, вдумчивый. Когда ему ставят задачу, например, добыть корм из хитрой головоломки, он сперва подумает, оценит ситуацию, а потом будет действовать, причём решительно и целенаправленно. А Джуна, как настоящая женщина, очень эмоциональная, взбалмошная, импульсивная. Она сначала сделает, а потом подумает и то не всегда. Они очень разные, но, видимо, этим друг другу и нравятся.

Екатеринбургский зоопарк входит в Европейско-азиатскую программу по размножению и сохранению амурских тигров, так что эту идеальную пару подобрал куратор. Специалист учитывает родство и генетические особенности животных, а также даёт разрешение на то, чтобы тигров свести вместе. Обычно в зоопарках, как и в природе, период размножения начинается весной.

В основном амурские тигры ведут праздный образ жизни. По словам Екатерины Уваровой, животные в зоопарке очень разбалованы, так как им не приходится охотиться и добывать себе пропитание, не надо бороться за свою территорию – даже от инфекций они защищены. Так что основной проблемой зверей, которые содержатся в неволе, становится скука.

– Тигры – активные кошки, которым нужны развлечения, – отмечает наша собеседница. – Поэтому сотрудники зоопарка занимаются обогащением среды обитания животных. В вольерах всегда есть игрушки, которые заменяют новыми, когда старые надоедают – всё как у детей. Сейчас тигры играют большими шарами, заказанными из Германии.

Кроме того, кормление – ещё одна возможность развеять скуку. Животным не приносят пищу на тарелочке, как домашним котам. Еду прячут или запаковывают так, чтобы тигр подумал, как её добыть и применил физическую силу. Например, в этот раз сотрудники положили куски говядины в две коробки, которые подвесили на верёвках над подвижным бревном. А под Новый год для больших кошек сделали особенный подарок – коней из сена с курицей внутри. Тигры радостно играли, роняли, подкидывали добычу и доставали вкусности.

– Кормление – самая затратная статья расходов в содержании тигров, – рассказывает Екатерина Уварова. – Взрослый самец в день съедает до 14 килограммов мяса, самка – 8–10 килограммов. Как и люди, тигры любят разнообразие в питании. В рационе есть говядина, рыба, субпродукты, курица, как-то раз мы даже баловали их живой форелью.

Блюда высокой кухни

В отличие от амурский собратьев, которые круглый год живут в уличных вольерах и могут прятаться только в домиках с соломой, бенгальская тигрица Хинду обитает на втором этаже тёплого павильона. Это белый в чёрную полоску тигр с голубыми глазами – редчайший вид бенгальского тигра с врождённой мутацией. Эти кошки водятся в Индии, поэтому предпочитают лишь тёплый климат, но их крошечная популяция в основном находится в зоопарках.

– Хинду приехала из питомника белых бенгальских тигров в Испании в возрасте полутора-двух лет, – вспоминает Екатерина Уварова. – Сейчас ей 14 лет, поэтому для нас она уже бабушка. При этом она заслуженная мать-героиня: за свою жизнь родила 12 котят от тигра из московского зоопарка.

По характеру Хинду совершенно не похожа на амурских тигров: она очень чувствительна, люди её сильно нервируют, ей неинтересны игры. Чтобы не раздражать тонкую особу, сотрудники зоопарка перевели её в самый дальний уголок тёплого павильона. Также на экспозиционные стёкла нанесли плёнку, которая имитирует влажные, тропические леса, чтобы тигрица чувствовала себя в безопасности. В вольере у неё стоит большой домик, а летом она может выходить в уличную клетку. Но всё время, пока мы любуемся белой тигрицей через стекло, она ходит из угла в угол и не может найти себе место.

– Хинду ещё и очень требовательная к еде, – добавляет Екатерина Уварова. – У неё врождённая патология желёз желудка, поэтому она такая худая. Её пища – семь-восемь килограммов мясной вырезки, которая режется тонкими полосочками. Еду приносят до семи раз в день маленькими порциями, с добавлением полезных ферментов. Можно сказать, блюдо высокой кухни.

В природе такие изыски не подают. Обычно бенгальские тигры питаются всем, что могут поймать, – от грызунов до крупной добычи. С такой избирательностью в еде Хинду погибла бы ещё во младенчестве. Но не смотря на все свои особенности и чувствительный характер, редкая красота этой тигрицы завораживает всех посетителей.

Фото: Павел Ворожцов

Тигрята из екатеринбургского зоопарка разъехались по миру По словам Екатерины Уваровой, потомство от амурских тигров, которые жили до Джуны и Джагара, теперь живёт в разных зоопарках России. А последний их приплод вообще забрали в зоопарк в Кёльне. Котята от тигрицы Хинду также разъехались по питомникам по всей стране. Так, один бенгальский тигрёнок попал в цирк к братьям Запашным. Знаменитым дрессировщикам очень нравится тигр, он вырос большим, красивым, умным и покладистым. Про ещё одного знаменитого бенгальского тигрёнка Сахи «ОГ» писала в №187 от 2.06.2011: он родился слабым и больным, поэтому от него отказалась мать-тигрица. Работники зоопарка выходили Сахи, и он уехал в «Экзотик-парк» в Подмосковье, где его поселили в огромном вольере с водопадом.

Опубликовано в №1 от 06.01.2022